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Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов НХЛ
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин празднует свой второй гол в мачте против "Рейнджерс"
Фото: Patrick Smith/Getty Images

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Рейнджерс" забросил две шайбы и поднялся на пятое место в списке лучших снайперов НХЛ с 732 шайбами.

В среду хоккеисты "Вашингтона" у себя дома провели свою первую игру стартовавшего сезона-2021/2022. Результат матча с "Рейнджерс" - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). На счету Овечкина дубль (43 и 53 минуты) и два голевых паса.

Таким образом, российский форвард в регулярных чемпионатах НХЛ забросил 732 шайбы и поднялся на пятое место, опередив канадца Марселя Дионна, у которого 731 гол. Лидирует в списке канадец Уэйн Гретцки (894).

36-летний Овечкин в июле подписал новый пятилетний контракт с "Вашингтоном", за который выступает с 2005 года. В составе "Вашингтона" Овечкин в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.

Хоккей НХЛ Александр Овечкин

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