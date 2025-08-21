Поиск

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Алжирка Иман Хелиф, выигравшая золото боксерского турнира на Олимпиаде-2024 в Париже, опровергла заявления о завершении карьеры.

"Я никогда не объявлял о завершении бокса. Я остаюсь верным своей спортивной карьере, регулярно тренируюсь и поддерживаю физическую форму в период между Алжиром и Катаром, готовясь к предстоящим соревнованиям", - написала Хелиф в соцсетях.

Ранее СМИ распространили слова экс-наставника и менеджера спортсменки Нассер Йефсах о том, что она решила бросить бокс из-за гендерного скандала на победной для нее Олимпиаде-2024 в Париже.

Хелиф обратила внимание на то, что Нейфсах сейчас никоим образом не представляет ее интересы. Она назвала его высказывания ложными и злонамеренными заявлениями.

"Публикация подобных слухов направлена ​​исключительно на то, чтобы помешать моей спортивной и профессиональной карьере и нанести ей ущерб", - добавила Хелиф.

Олимпиада-2024 оказалась богатой на скандальные ситуации. В центре внимания, в частности, оказался допуск к женскому боксерскому турниру спортсменок, ранее проваливших гендерные тесты. В результате Линь Юйтин из Тайваня и алжирка Иман Хелиф выиграли золотые медали в своих весовых категориях.

бокс Иман Хелиф
