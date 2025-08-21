Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Карен Хачанов Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке состоялась жеребьевка US Open-2025 – теннисного турнира Большого шлема. По ее итогам российские игроки узнали своих соперников.

Мужчины

Карен Хачанов (№9 в мировом рейтинге) – Нишеш Басаваредди (США, 106)

Даниил Медведев (13) - Бенжамен Бонзи (Франция, 15)

Андрей Рублев (15) сыграет с победителем квалификации

Роман Сафиуллин (90) – Гаэль Монфис (Франция, 50)

Женщины

Мирра Андреева (5) – Алисия Паркс (США, 71)

Екатерина Александрова (14) – Анастасия Севастова (Латвия, 238)

Людмила Самсонова (19) – Юань Юэ (Китай, 88)

Диана Шнайдер (22) – Лаура Зигемунд (Германия, 52)

Вероника Кудерметова (26) сыграет с победительницей квалификации

Анна Калинская (31) – Клеври Нгуну (США, 179)

Анастасия Павлюченкова (44) – Даяна Ястремская (Украина, 32)

Анастасия Потапова (45) – Чжу Линь (Китай, 303)

Полина Кудерметова (64) – Нурия Парризас-Диас (Испания, 135)

Камилла Рахимова (68) – Каролин Гарсия (Франция, 174)

Анна Блинкова (78) – Юлия Стародубцева (Украина, 66)

Матчи основной сетки турнира пройдут с 24 августа по 7 сентября.