Московский "Спартак" прервал победную серию минского "Динамо" в КХЛ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в четверг нанес поражение минскому "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победитель встречи, которая состоялась в столице Белоруссии, определился в овертайме. Основное время завершилось со счетом 1:1. Первыми забили гости – на 11-й минуте отличился нападающий "красно-белых" Александр Хохлачев.

"Спартак" вел в счете до последней минуты, когда динамовцы сняли вратаря и стали атаковать вшестером. В итоге голкипер "Спартака" Алексей Красиков нарушил правила и в ворота москвичей был назначен буллит, который реализовал Павел Варфоломеев.

На четвертой минуте овертайма финский форвард Йори Лехтеря принес российскому клубу победу.

Итоговый счет противостояния в Минске – 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).

До матча со "Спартаком" динамовцы одержали семь побед подряд. В Западной конференции КХЛ "зубры" занимают четвертое место с 24 очками. "Спартак" набрал 18 баллов и поднялся на седьмую строчку.

В Риге местное "Динамо" обыграло "Нефтехимик" – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).