Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Нападающий Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России по хоккею, заявил новый главный тренер национальной команды Алексей Жамнов на пресс-конференции в понедельник.

"Илья Ковальчук будет генеральным менеджером на этот олимпийский цикл. Он участвовал в пяти Олимпиадах, он знает всех ребят из КХЛ и НХЛ. Думаю, что он знает про каждого хоккеиста многие вещи, которых не знаю я. Это плюс для нашего тренерского штаба", - сказал Жамнов.

"Сейчас он сконцентрирован на работе генменеджера сборной, как сложится его карьера в дальнейшем – это его решение", - добавил он.

В апреле Ковальчук покинул омский "Авангард", рассчитывая перейти в клуб Национальной хоккейной лиги. Однако в настоящий момент он не задействован в той или иной команде.

Ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге за "Вашингтон". Также в НХЛ он играл за "Лос-Анджелес", "Нью-Джерси" и "Атланту". Всего в НХЛ он провел 13 лет, сыграв 966 матчей и набрав по системе "гол + пас" 904 (454+450) очка.

Ковальчук - воспитанник московского "Спартака", также в России он играл за "Ак Барс", "Химик", СКА и "Авангард". Он - трехкратный обладатель Кубка Гагарина. В составе сборной России стал олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.