В ФХР опровергли сведения о включении Ковальчука в тренерский штаб сборной

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Информация о том, что нападающий Илья Ковальчук получил предложение войти в тренерский штаб сборной России по хоккею, не соответствует действительности, сообщил "Интерфаксу" источник в ФХР.

"Мы эту информацию (о предложении) не подтверждаем", - сказал собеседник агентства.

В четверг СМИ сообщили, что 38-летний Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине. Согласно информации, он также должен стать менеджером национальной команды.

В апреле Ковальчук покинул омский "Авангард", рассчитывая перейти в клуб Национальной хоккейной лиги. Однако в настоящий момент он не задействован в той или иной команде.

Ранее он выступал в Национальной хоккейной лиге за "Вашингтон". Также в НХЛ он играл за "Лос-Анджелес", "Нью-Джерси" и "Атланту". Всего в НХЛ он провел 13 лет, сыграв 966 матчей и набрав по системе "гол + пас" 904 (454+450) очка.

Ковальчук - воспитанник московского "Спартака", также в России он играл за "Ак Барс", "Химик", СКА и "Авангард". Он – трехкратный обладатель Кубка Гагарина. В составе сборной России стал олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.