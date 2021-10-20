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В список кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине вошли 600 спортсменов

В список кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине вошли 600 спортсменов
Фото: An Lingjun/CHINASPORTS/VCG via Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - 600 российских спортсменов вошли в список кандидатов в сборную, которая будет представлять страну на Олимпийских играх в Пекине 2022 года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Сейчас идёт финальный этап подготовки к Олимпиаде. В январе 2022 года определится сборная, которая будет представлять Россию на Олимпиаде в Пекине. В расширенном составе находится порядка 600 человек. Уверен, это лучшие спортсмены, которые установят новые мировые рекорды и принесут стране десятки золотых медалей", - цитирует Чернышенко официальный сайт правительства РФ.

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Чернышенко добавил, что по итогам отборочных соревнований российские спортсмены уже получили 218 из 261 максимально возможной квоты на Олимпийских зимних играх. Отбор продолжается и завершится к концу сезона 2021/2022 годов. У России есть шансы завоевать ещё квоты в бобслее, скелетоне, конькобежном спорте, шорт-треке и санном спорте, добрать лицензии в биатлоне, фристайле, прыжках с трамплина и горных лыжах.

"Олимпийские путёвки обеспечили себе мужская и женская сборные по хоккею и кёрлингу, а также наши фигуристы. Последние - единственные из всех стран-участниц получили максимальную квоту по всем видам олимпийской программы. Также максимально разрешённая квота в Пекине будет у наших лыжников", - рассказал вице-премьер.

"Достижения российских спортсменов на международной арене в текущем олимпийском цикле дают нам надежду на успешное выступление национальной сборной на Олимпийских зимних играх в Пекине 2022 года. Будем болеть за них, чтобы и в Пекине они продемонстрировали высочайший уровень подготовки", - сказал вице-премьер.

В 2018 году на Олимпийских зимних играх в Пхенчхане национальная сборная, выступая под нейтральным флагом, заняла 13-е общекомандное место с 2 золотыми, 6 серебряными и 9 бронзовыми наградами.

Олимпиада-2022

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