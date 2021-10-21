ЦСКА уступил "Салавату Юлаеву" в матче КХЛ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты из московского ЦСКА в четверг проиграли соперникам из уфимского "Салавата Юлаева" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве на "ЦСКА Арене" в присутствии 2 тыс. 620 зрителей и закончилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:1) в пользу гостей. В составе армейцев шайбы забросили Артем Сергеев (7-я минута) и Антон Слепышев (42). "Салават" ответил шайбами Александра Кадейкина (19), Маркуса Гранлунда (27) и Сакари Маннинена (49).

ЦСКА, таким образом, терпит второе поражение подряд и остается на пятом месте среди команд Западной конференции КХЛ, имея 25 очков за 21 игру.

"Салават Юлаев" побеждает в третий раз, расположившись на третьем месте среди клубов Востока, получив 32 очка за 21 матч.