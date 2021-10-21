"Йокерит" в овертайме проиграл "Металлургу" в матче КХЛ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Финский "Йокерит" в четверг потерпел поражение от соперников из магнитогорского "Металлурга" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Хельсинки в присутствии 6 тыс. 142 зрителей. К концу второго периода финский клуб вел 3:1, однако в третьем команды сравняли счет. Решающую исход поединка шайбу в овертайме забил хоккеист "Металлурга" Линус Хультстрем.

Итоговый счет матча - 5:4 (0:1, 1:2, 3:1, 1:0) в пользу гостей.

"Йокерит" по итогам встречи поднимается на второе место среди команд Западной конференции КХЛ, заработав 29 очков за 21 игру, а "Металлург" остается лидером Востока, имея в активе 36 очков за 20 матчей.

Ранее в четверг в Хабаровске местный "Амур" проиграл четвертый раз подряд, уступив владивостокскому "Адмиралу" - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).