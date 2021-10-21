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Московское "Динамо" обыграло "Нефтехимик" в матче КХЛ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" в четверг одержали победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на "Нефтехим-Арене" и закончилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Среди москвичей голами отметились Александр Петунин (14-я минута), Сергей Бойков (26) и Владислав Ефремов (50).

По итогам встречи "Динамо" поднимается на третье место среди команд Западной конференции КХЛ, получив 28 очков за 20 игр, а "Нефтихимик" остается на восьмом месте на Востоке, имея 17 очков за 20 матчей.

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