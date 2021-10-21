Зубов покинул пост главного тренера рижского ХК "Динамо"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рижское "Динамо" объявило об уходе Сергея Зубова с поста главного тренера хоккейного клуба.

Как сообщает пресс-служба ХК, Зубов решил оставить пост по семейным обстоятельствам.

"Руководствуясь решением тренера, руководство "Динамо" расторгло контракт с российским специалистом. Клуб уважает решение тренера, для каждого на первом месте находится семья", - говорится в сообщении.

В следующем выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдет 22 октября в Череповце против местной "Северстали", руководить командой будет Валерий Кулибаба.

Зубов был назначен главным тренером "Динамо" 12 апреля 2021 года.

Клуб из столицы Латвии представляет в КХЛ Западную конференцию. В регулярном чемпионате команда в настоящее время занимает здесь восьмое место, набрав 20 очков в 20 матчах.