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ЦСКА по буллитам обыграл "Амур" в матче Континентальной хоккейной лиги

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты хабаровского "Амура" во вторник на своем льду потерпели поражение от соперников из московского ЦСКА в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась поражением хозяев - 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1). ЦСКА вырвал победу в серии буллитов.

В составе армейцев голами отметились Михаил Григоренко (32-я минута), Владислав Каменев (45) и Артем Блажиевский (55). Среди хабаровчан отличились Александр Шаров (16), Александр Горшков (35) и Андрей Алексеев (58). Овертайм победителя не выявил. Решающую исход встречи шайбу в ходе серии буллитов забросил игрок ЦСКА Сергей Плотников.

По итогам поединка ЦСКА поднимается на третье место среди команд Западной конференция КХЛ, заработав 29 очков за 23 игры, "Амур" становится седьмым на Востоке, имея 19 баллов за 23 матча.

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