"Металлург" довел до четырех матчей победную серию в КХЛ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты челябинского "Трактора" во вторник потерпели поражение от соперников из магнитогорского "Металлурга" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

В составе "Металлурга" голами отметились Бренден Лайпсик (12-я минута) и Джош Карри (27), решающую исход поединка шайбу в ворота соперников за три минуты до конца игры забросил Павел Акользин (57). У "Трактора" отличились Лукаш Седлак (19) и Владимир Ткачев (35).

"Металлург" выигрывает четвертый раз подряд и укрепляет свое лидерство в Восточной конференции КХЛ, заработав 40 очков за 22 матча. "Трактор" следует за ним, имея в активе 36 баллов за 24 игры.