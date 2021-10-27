Казахстанская федерация футбола дисквалифицировала Андрея Тихонова на два года

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Казахстанская федерация футбола (КФФ) отстранила на 2 года от соревнований под эгидой организации главного тренера "Астаны" Андрея Тихонова за неуважительное отношение к сопернику, сообщает сайт КФФ.

"За недисциплинированное поведение команды, нарушение принципов "Fair Play", выразившееся в уходе игроков с футбольного поля без разрешения официального лица матча, продемонстрировавшее неуважение к сопернику, организатору матча, официальным лицам матча, зрителям, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента главного тренера команды "Астана" Тихонова А. дисквалифицировать на двадцать четыре месяца во всех соревнованиях под эгидой КФФ и ПФЛК", - говорится в сообщении.

Срок дисквалификации считать с 25 октября 2021 года, отметили в КФФ.

Кроме того, дисквалифицирован на месяц игрок команды "Астана" Тигран Барсегян.

"За демонстрацию неподобающего поведения, выразившееся в использовании оскорбительного жеста в отношении зрителей, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента игрока команды "Астана" Барсегяна Т. дисквалифицировать на один месяц во всех соревнованиях под эгидой КФФ и ПФЛК. Срок дисквалификации считать с 25 октября 2021 года", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел во время гостевого матча "Астаны" против "Кайрата". В первом тайме Тихонов в знак протеста против решения арбитра решил увести команду с поля. Вскоре команда вернулась на поле. Игра в итоге завершилась со счетом 1:0 в пользу "Кайрата".

Тихонов является бывшим полузащитником московского "Спартака" и сборной России.