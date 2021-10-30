Поиск

Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира

Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира
Дина Аверина на ЧМ по художественной гимнастике в Китакюсю
Фото: Toru Hanai/Getty Images

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Дина Аверина в субботу выиграла индивидуальное многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в японском городе Китакюсю.

Аверина показала результат 108.400 балла. Третье место заняла ее сестра Арина Аверина с 103.200 баллов.

Таким образом, Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира, побив рекорд россиянки Евгении Канаевой, которая является 17-кратной чемпионкой.

23-летняя Аверина выиграла пятое "золото" на текущем чемпионате мира. Ранее она стала первой в соревнованиях с обручем, мячом, булавами, а также в командном выступлении.

Аверина является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, а также трехкратным серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

Чемпионат мира в Китакюсю пройдет до 31 октября.

Япония художественная гимнастика Дина Аверина

Новости по теме

Новости

Черчесов поздравил Дзюбу с историческим голом в чемпионатах России

Черчесов поздравил Дзюбу с историческим голом в чемпионатах России

Баскетболистка "Енисея" Воробьева дисквалифицирована на два года за допинг

Баскетболистка "Енисея" Воробьева дисквалифицирована на два года за допинг

Куман уволен с поста главного тренера "Барселоны"

Хоккеист "Тампы Бэй" Кучеров перенес операцию и пропустит до 10 недель

Три россиянина вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Статистическая компания предрекла России второе место в медальном зачете ОИ-2022

Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира

Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира

ВАДА обвинило украинский комитет в нарушениях антидопингового кодекса

"Спартак" обыграл в КХЛ пятого соперника подряд

Назван состав сборной России на первый этап Еврохоккейтура

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код