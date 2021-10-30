Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира

Дина Аверина на ЧМ по художественной гимнастике в Китакюсю Фото: Toru Hanai/Getty Images

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Дина Аверина в субботу выиграла индивидуальное многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в японском городе Китакюсю.

Аверина показала результат 108.400 балла. Третье место заняла ее сестра Арина Аверина с 103.200 баллов.

Таким образом, Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира, побив рекорд россиянки Евгении Канаевой, которая является 17-кратной чемпионкой.

23-летняя Аверина выиграла пятое "золото" на текущем чемпионате мира. Ранее она стала первой в соревнованиях с обручем, мячом, булавами, а также в командном выступлении.

Аверина является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, а также трехкратным серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

Чемпионат мира в Китакюсю пройдет до 31 октября.