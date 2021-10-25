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Сестры Аверины вошли в состав сборной России по художественной гимнастике на ЧМ

Сестры Аверины вошли в состав сборной России по художественной гимнастике на ЧМ
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике обнародовал состав команды на чемпионат мира-2021.

Как сообщает "Матч ТВ", в состав вошли Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева (групповые упражнения).

Отмечается, что Вера Шаталина, тренер сестер Авериных, не поедет на чемпионат мира по личным обстоятельствам.

Чемпионат мира пройдет в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.

художественная гимнастика

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