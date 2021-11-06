Команда российских теннисисток выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Кубок Билли Джин Кинг считается самым престижным командным турниром в женском теннисе

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла в Праге представительницу Швейцарии Белинду Бенчич во втором матче финального поединка Кубка Билли Джин Кинг, принеся сборной России победу в этом самом престижном командном соревновании в женском теннисе.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 25 минут, завершилась с результатом 3:6, 6:3, 6:4.

Изначально в матче должна была принимать участие Анастасия Павлюченкова, однако она получила травму и была заменена на Самсонову.

Таким образом, счет в финальном поединке стал 2:0 в пользу России.

Ранее в субботу Дарья Касаткина принесла первое очко сборной России, обыграв Хиль Белен Тайхман со счетом 6:2, 6:4.

На пути к финалу сборная России заняла первое место в группе A, где также выступали Канада и Франция, а в полуфинале обыграла сборную США.

Кроме Самсоновой, Касаткиной и Павлюченковой, в составе сборной России играли Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

Кубок Билли Джин Кинг - турнир, который до 2020 года назывался Кубок Федерации. Кубок был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг, 12-кратной победительницы турниров серии Большого шлема в одиночном разряде.

Ранее сборная России побеждала на Кубке Федерации четыре раза (в 2004, 2005, 2007 и 2008 году).