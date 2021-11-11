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Промоутер Усика допустил, что бой-реванш с Джошуа пройдет на Украине

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Команда абсолютного чемпиона в тяжелом весе по версиям IBF, WBA Super, WBO, IBO Александра Усика рассматривает три варианта места проведения его поединка-реванша против британца Энтони Джошуа, сообщил промоутер украинского боксера Александр Красок.

"Мы рассматриваем три варианта: Великобритания, Украина и Ближний Восток", - приводит слова Красюка Sky Sports.

Красюк заявил о планах в ближайшее время обсудить детали с Эдди Хирном, промоутером Джошуа.

"Надеюсь, к концу 2021 года мы сможем принять окончательное решение", - сказал он.

Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе, отобрав их у Джошуа. Украинец выиграл прошедший в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur бой по очкам единогласным решений судей (117-112, 116-112, 115-113). Поединок прошел в ночь на 26 сентября по московскому времени.

бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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