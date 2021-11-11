Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард возглавил "Астон Виллу"
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Астон Вилла" объявил о назначении Стивена Джеррарда в качестве главного тренера команды.
"Футбольный клуб "Астон Вилла" рад объявить о назначении Стивена Джеррарда нашим новым главным тренером", - говорится в заявлении клуба, опубликованном на сайте "Астон Виллы".
Детали контракта не уточняются.
На посту наставника "Астон Виллы" Джеррард сменил недавно уволенного Дина Смита.
Предыдущим клубом 41-летнего Джеррарда, основную часть игровой карьеры проведшего в составе "Ливерпуля" и считающегося легендой этой команды, был "Глазго Рейнджерс". Под руководством Джеррарда команда в прошлом сезоне выиграла чемпионат Шотландии.
Welcome to Aston Villa, Steven Gerrard. pic.twitter.com/MF8n9CPaYW— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 11, 2021