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Выигравший для России два золота ОИ Уайлд анонсировал скорое завершение карьеры

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд заявил, что скоро завершит выступления в профессиональном спорте.

"Я практически закончил со своей карьерой в сноубординге. Поэтому сейчас просто наслаждаюсь, отрываюсь со своей командой. Осталась парочка месяцев до завершения. Может быть, три месяца. Зависит от того, попаду ли я на Игры", - сказал 35-летний Уайлд в интервью "Матч ТВ".

До сезона-2010/11 Уайлд выступал под флагом США. В связи с женитьбой на российской сноубордистке Алене Заварзиной вскоре получил гражданство РФ. В качестве российского спортсмена выиграл две золотые медали зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Игры-2022.

сноуборд Вик Уайлд

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