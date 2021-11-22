Зидан отказался от работы в МЮ

Зинедин Зидан Фото: Julien Mattia/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан отказался от варианта работы в качестве наставника английского "Манчестер Юнайтед", сообщает Сuatro.com.

Отмечается, что позиция Зидана связана с двумя причинами: незнание английского языка, что, по его мнению, создаст проблемы с руководством командой; жена Зидана не хочет переезжать в Англию.

Пост главного тренера МЮ стал вакантным в воскресенье после отставки Уле Гуннара Сульшера, что стало венцом серии неудач команды под его руководством.

Под руководством "Зидана" "Реал" три раза выиграл Лигу чемпионов, по два раза – Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, по разу – чемпионат Испании и Суперкубок Испании. Весной 2018 года, после выигрыша ЛЧ, Зидан оставил свой пост, а через год вернулся и вновь выиграл чемпионат страны.