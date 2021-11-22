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Роналду и Месси номинированы на звание футболиста года по версии ФИФА

Победителя из вошедших в список игроков объявят 17 января

Роналду и Месси номинированы на звание футболиста года по версии ФИФА
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола определила кандидатов на звание лучшего футболиста 2021 года по версии ФИФА.

Как сообщает пресс-служба организации, в список номинантов вошли Карим Бензема (Франция / "Реал" Мадрид), Кевин Де Брюйне (Бельгия / "Манчестер Сити"), Криштиану Роналду (Португалия / "Ювентус" / "Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд (Норвегия / "Боруссия" Дортмунд), Жоржиньо (Италия / "Челси"), Н'Голо Канте (Франция / "Челси"), Роберт Левандовски (Польша / "Бавария" Мюнхен), Килиан Мбаппе (Франция / "Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси (Аргентина / "Барселона" / "Пари Сен-Жермен"), Неймар (Бразилия / "Пари Сен-Жермен"), Мохамед Салах (Египет / "Ливерпуль").

В список претендентов на звание лучшего тренера вошли: Антонио Конте (Италия / "Интер" Милан / "Тоттенхэм"), Ханси Флик (Германия / "Бавария" Мюнхен / сборная Германии), Пеп Гвардиола (Испания / "Манчестер Сити"), Роберто Манчини (Италия / сборная Италии), Лионель Себастьян Скалони (Аргентина / сборная Аргентины), Диего Симеоне (Аргентина / "Атлетико" Мадрид), Томас Тухель (Германия / "Челси").

Победители будут объявлены на церемонии 17 января 2022 года, которая пройдет в онлайн-формате.

В 2020 году лучшим футболистом по версии ФИФА был объявлен Левандовски.

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