Экс-директору ФК "Тамбов" продлили арест по делу о мошенничестве

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Тамбова продлил на два месяца арест бывшего директора футбольного клуба "Тамбов" Ольги Коноваловой по уголовному делу о мошенничестве.

"Суд продлил срок содержания под стражей в отношении Коноваловой О.Ю (...) по 26 января 2022 года включительно", - говорится в сообщении, размещенном на сайте райсуда.

В отношении Коноваловой возбужден ряд уголовных дел по ч. 3, 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Она была задержана 30 сентября. 1 октября Ленинский районный суд Тамбова избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - с 30 сентября по 29 ноября 2021 года включительно.

В настоящее время также задержан бывший спортивный директор ФК "Тамбов" Павел Худяков. Решение об избрании ему меры пресечения будет принято в пятницу.

Ранее сообщалось, что в январе руководство ФК "Тамбов" подало иск в арбитражный суд о признании клуба банкротом. Размер кредиторской задолженности на тот момент превышал 530 млн рублей. Весной судом было введено наблюдение. 6 октября 2021 года стало известно, что арбитражный управляющий ФК "Тамбов" в ходе анализа его финансового состояния не обнаружил признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.

ФК "Тамбов" просуществовал с 2013 до 2021 годы. С 2016 года выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В 2019 году стал победителем первого дивизиона и в сезонах 2019/20 и 2020/21 выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ).