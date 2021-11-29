СКА впервые за девять лет проиграл дома "Северстали" в КХЛ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты череповецкой "Северстали" в понедельник обыграли соперников из петербургского СКА в выездном матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 3 тыс. 519 зрителей и завершилась поражением хозяев - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

В составе победителей голами отметились Адам Лишка (15-я минута), Илья Хохлов (35) и Андрей Алексеев (59). Армейцы ответили только одной шайбой Никиты Гусева (52).

"Северсталь" обыграла СКА в гостях впервые с 11 января 2012 года (4:0). После этого армейцы одержали над сталеварами 16 домашних побед подряд.

Сегодняшний матч стал 300-м для главного тренера "Северстали" Андрея Разина за всю его карьеру в КХЛ, по этому показателю он является 20-м среди наставников в Лиге. Также его подопечные выиграли четвертую встречу подряд.

По итогам поединка "Северсталь" поднялась на третье место среди клубов Западной конференции КХЛ, заработав 46 очков за 33 матча. СКА остался на пятом - 43 очка за 33 встречи.

Ранее в понедельник в Нижнем Новгороде местное "Торпедо" обыграло подмосковный "Витязь" - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).