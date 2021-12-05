Норвежец Кристиансен выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону

Россиянин Латыпов финишировал 11-м

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен стал победителем гонки преследования (12,5 км), прошедшей в шведском Эстерсунде в рамках этапа Кубка мира.

По итогам прошедшей ранее спринтерской гонки он стартовал пятым, допустил один промах и финишировал спустя 30 минут 14,8 секунды после начала гонки

Вторым финишировал победитель спринта Себастиан Самуэльссон (Швеция). С четырьмя неточными выстрелами он отстал от норвежца на 9,8 секунды.

Третье место занял стартовавший вторым француз Эмильен Жаклин. У него три промаха и 11 секунд отставания от первого места.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов. Он вышел на старт четвертым и, три раза выстрелив мимо цели, финишировал 11-м. Он проиграл первому месту 1 минуту 20,8 секунды.

В гонке приняли участие еще четыре представителя России. Александр Логинов занял 31-е место (5 промахов), Александр Поварницын – 37-м (5), Василий Томшин – 39-м (5), Саид Халили – 40-м (4).