Пловчиха-трансгендер побила рекорды в США с гигантским отрывом от соперниц

Это вызвало недовольство у спортивного сообщества

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Американская пловчиха Лия Томас стала автором новых рекордов в США, опередив соперниц со значительным преимуществом, сообщает Daily Mail.

Ситуация вызвала шквал критики в связи с тем, что спортсменка является трансгендером и еще год назад была мужчиной. Что, по мнению критиков, ставит соперниц в неравное положение.

Так, в одном из заплывов на соревнованиях в Акроне (штат Огайо) 22-летняя Томас опередила ближайшую преследовательницу на 38 секунд, в другом – на 14. Некоторые пловчихи отставали от нее на круг.

Отмечается, что месяц назад на студенческих соревнованиях спортсменка раз за разом обновляла рекорды в заплывах.

Transgender swimmer who used to compete as a man smashes TWO US women's records https://t.co/URljt2shPq — Daily Mail Online (@MailOnline) December 7, 2021

Результаты Томас соответствуют критериям Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA), это означает, что пловчиха будет автоматически заявлена для участия в чемпионате США в марте 2022 года.

Будучи мужчиной, Томас (Уилл Томас), выступал на официальных соревнованиях на протяжении двух сезонов. Предыдущий крупный турнир датирован ноябрем 2019 года. Уилл Томас планировал выступать в мужских соревнованиях и в 2020 году, однако планы сорвала пандемия коронавируса.

По правилам NCAA, после смены пола с мужского на женский, спортсмен должен пройти годовой курс по снижению уровня тестостерона, чтобы обеспечить равное положение для всех участниц турниров. Однако критики указывают на то, что для плавания этого все равно мало, поскольку у тех, кто родился мужчиной, как руки и ноги больше чем у женщин, а также сильнее верхняя часть тела.

МОК упростил допуск трансгендеров к Олимпиаде

Между тем, в ноябре Международный олимпийский комитет обнародовал новую концепцию гендерной идентичности и половых различий. Согласно документу, спортсмены-трансгендеры будут участвовать в Олимпийских играх вне зависимости от уровня тестостерона, тогда как ранее допуск к ОИ допускали те соответствующие атлеты, чей уровень тестостерона находился ниже определенного уровня за 12 месяцев до старта соревнования.

При этом МОК дал право каждой международной спортивной федерации самостоятельно определять свои критерии допуска.

Правила должны вступить в силу после зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

К слову, шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова с пониманием отнеслась к участию трансгендеров в официальных соревнованиях.

"Сейчас обсуждают правила выступления трансгендеров. Я понимаю этих людей, которые хотят выступать на соревнованиях. У меня много знакомых, друзей нетрадиционной ориентации: и мальчиков, и девочек. А по поводу трансгендеров — это их выбор. Главное, чтобы в спортивном плане все было справедливо, чтобы все были в одинаковых условиях", - заявляла Ефимова в интервью "Матч ТВ", комментируя решения МОК.

Первая в истории Олимпийских игр трансгендер выступила прошедшим летом на ОИ в Токио. Представительница Новой Зеландии Лорел Хаббард, ранее сменившая мужской пол на женский провалила первые три попытки в соревновании по тяжелой атлетике. В весовой категории свыше 87 кг спортсменка в рывке не смогла взять вес в 120 кг. После этого попыталась поднять уже 125 кг, но провалила и оставшиеся две попытки.