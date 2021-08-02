Первая в истории ОИ штангистка-трансгендер не смогла взять стартовый вес

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Представительница Новой Зеландии Лорел Хаббард, ранее сменившая мужской пол на женский, выбыла из борьбы за медали Токио-2020, провалив первые три попытки в соревновании по тяжелой атлетике.

В весовой категории свыше 87 кг спортсменка в рывке не смогла взять вес в 120 кг. После этого попыталась поднять уже 125 кг, но провалила и оставшиеся две попытки.

Еще одно историческое событие в Токио. Есть дебют трансгендера на Олимпиадах ✅



🏋 Лорель Хаббард стала первой участницей в истории Игр после гендерного перехода. После трех неудачных попыток в рывке она уже выбыла из борьбы, но все равно навсегда вошла в историю ОИ pic.twitter.com/5HkMdzacTN — Матч ТВ (@MatchTV) August 2, 2021

Ранее стало известно, что в заявке сборной Новой Зеландии значится 43-летняя тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая в 2012 году сменила пол с мужского на женский.

МОК одобрил выступление Хаббард на Олимпиаде в Токио, подчеркнув, что ее уровень гормонов соответствует норме. Однако глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов был удивлен решением МОК.

"Я конечно, не медик, но спортсмен выступал всю свою жизнь, всю свою карьеру среди мужчин и закончил свою карьеру как мужчина и вдруг в таком возрасте возвращается в спорт в другом образе. Для меня это, как минимум, странно. Я не видел олимпийцев в нашем виде спорта в возрасте 43 лет ни среди мужчин, ни среди женщин. Я очень понимаю спортсменок, которые будут выходить на помост и соревноваться в таком формате", - говорил он в интервью "Говорит Москва".