Глава федерации отверг вероятность участия трансгендеров в женском боксе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Женский бокс застрахован от участия в нем трансгендеров, поскольку Международная ассоциация бокса никогда не пойдет на обсуждение подобных нововведений, считает генеральный секретарь и член исполнительного комитета Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Соответствующую позицию он озвучил, отвечая на вопросы журналистов "Большой редакции" в Челябинске, где проходит чемпионат России по боксу среди женщин.

"Здесь начинается изменение чего-то общепринятого в целом, с точки зрения моральных устоев и ценностей наших. Мы не собираемся и даже не будем ими жертвовать. (...) Это та политика (участие трансгендеров в женских видах спорта - ИФ), которая диктуется Международному олимпийскому комитету западными странами. (...) Но есть Международная ассоциация бокса (...), и они давить не нас (Россию - ИФ) должны как на страну, а должны с Международной ассоциацией бокса договориться. А зная руководство AIBA, они никогда в принципе не пойдут на это, даже к обсуждению", - сказал Щекутьев.

Кроме того, по его словам, на сегодняшний день не было ни одного случая, так называемого, ка́минг-а́ута среди боксеров.

"Бокс - это мужской вид спорта, априори, поэтому (...) никогда до такого абсурда не дойдет. Мы гордимся тем, что бокс лишен возможности даже наблюдать за такими непонятными случаями, когда появляются какие-то психологические отклонения в этом направлении", - добавил он.

Чемпионат России по боксу среди женщин стартует в челябинске в пятницу отборочными поединками. Полуфинальные бои пройдут 2 декабря, а финалы состоятся 3 декабря.

В чемпионате принимают участие 231 спортсменка из 44 регионов. Призовой фонд составляет 12 млн рублей. Победительницы в каждой весовой категории получат по автомобилю.