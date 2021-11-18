Пловчиха Ефимова заявила, что поддерживает выступления трансгендеров в спорте

МОК упростил допуск трансгендеров к участию в Олимпийских играх

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова с пониманием относится к участию трансгендеров в официальных соревнованиях.

"Сейчас обсуждают правила выступления трансгендеров. Я понимаю этих людей, которые хотят выступать на соревнованиях. У меня много знакомых, друзей нетрадиционной ориентации: и мальчиков, и девочек. А по поводу трансгендеров — это их выбор. Главное, чтобы в спортивном плане все было справедливо, чтобы все были в одинаковых условиях", - приводит слова Ефимовой "Матч ТВ".

Накануне Международный олимпийский комитет обнародовал новую концепцию гендерной идентичности и половых различий. Согласно документу, спортсмены-трансгендеры будут участвовать в Олимпийских играх вне зависимости от уровня тестостерона, тогда как ранее допуск к ОИ допускали те соответствующие атлеты, чей уровень тестостерона находился ниже определенного уровня за 12 месяцев до старта соревнования.

При этом МОК дал право каждой международной спортивной федерации самостоятельно определять свои критерии допуска.

Правила должны вступить в силу после зимней Олимпиады-2022 в Пекине.