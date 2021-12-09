Поиск

Матч "Тоттенхэма" с "Ренном" в Лиге конференций перенесен из-за вспышки COVID-19

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Английский "Тоттенхэм" не выйдет в четверг на поле в матче с французским "Ренном" из-за подтвержденных положительных случаев COVID-19 в команде, сообщается в заявлении на сайте футбольного клуба.

"Можем подтвердить, что наш домашний матч против "Ренн" в рамках группы G Лиги конференций УЕФА не состоится 9 декабря после выявления нескольких позитивных случаев COVID-19 в клубе", - говорится в сообщении.

В "Тоттенхэме" уточнили, что переговоры с УЕФА продолжаются, и о новой дате проведения встречи будет сообщено своевременно.

Хроника 09 января 2020 года – 09 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Футбол УЕФА коронавирус

Новости

Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

"Барселона" впервые с сезона-2003/04 не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов

Пловец Рылов признан спортсменом 2021 года в России

Пловец Рылов признан спортсменом 2021 года в России

Канада присоединится к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине

Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Серена Уильямс пропустит Australian Open

Умершие знаменитости

Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула

Великобритания еще не приняла решения относительно бойкота Олимпиады в Пекине

Великобритания еще не приняла решения относительно бойкота Олимпиады в Пекине

Месси обошел Пеле по числу голов в карьере

Непомнящий проиграл Карлсену вторую партию подряд в матче за звание чемпиона мира

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код