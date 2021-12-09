Матч "Тоттенхэма" с "Ренном" в Лиге конференций перенесен из-за вспышки COVID-19

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Английский "Тоттенхэм" не выйдет в четверг на поле в матче с французским "Ренном" из-за подтвержденных положительных случаев COVID-19 в команде, сообщается в заявлении на сайте футбольного клуба.

"Можем подтвердить, что наш домашний матч против "Ренн" в рамках группы G Лиги конференций УЕФА не состоится 9 декабря после выявления нескольких позитивных случаев COVID-19 в клубе", - говорится в сообщении.

В "Тоттенхэме" уточнили, что переговоры с УЕФА продолжаются, и о новой дате проведения встречи будет сообщено своевременно.