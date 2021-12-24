Колумбийский теннисист Гомес отстранен за употребление кокаина

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Международная федерация тенниса (ITF) временно отстранила от участия в соревнованиях колумбийца Алехандро Гомеса за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что 30-летний спортсмен сдал положительный тест на допинг: в его организме обнаружены следы кокаина. Образец мочи Гомес сдал 18 октября 2021 года во время турнира Bogota Challenger, проходившем в Колумбии с его участием.

Срок отстранения исчисляется с 15 декабря, теннисист имеет право обжаловать это решение.

Занимающий в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 489-е место Гомес выступил на турнире Bogota Challenger, получив специальное приглашение (wild card). Он выбыл из турнира после поражения во втором круге.