Гол Черышева в компенсированное время вывел "Валенсию" в 1/8 финала Кубка Испании

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Валенсии" со счетом 2:1 нанесли поражение "Картахене" в гостевом матче 1/16 финала розыгрыша Кубка Испании.

На 35-й минуте Карлос Солер вывел "Валенсию" вперед. На 75-й минуте игрок "Картахены", представляющей второй по силе дивизион чемпионата Испании, с пенальти провел ответный гол. На третьей компенсированной минуте россиянин Денис Черышев забил победный для гостей мяч.

Российский футболист начал игру в числе запасных и вышел на замену на 71-й минуте.