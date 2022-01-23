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Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open

Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open
Рафаэль Надаль во время матча против Адриана Маннарино в Австралии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал путевку в 1/4 финала турнира Большого шлема Australian Open.

В матче четвертого круга соревнования он одолел представителя Франции Адриана Маннарино. Результат встречи - 7:6 (16:14), 6:2, 6:2. Спортсмены провели на корте 2 часа 40 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-професссионало Надаль занимает пятое место, Маннарино - 69-е.

Следующим соперником Надаля будет 14-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов.

Надаль - 20-кратный победитель турниров Большого шлема, но Australian Open выиграл лишь один раз - в 2009 году.

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