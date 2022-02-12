Министр спорта РФ выразил надежду на объективное рассмотрение дела Валиевой

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что у судебного процесса над фигуристкой Камилой Валиевой будут две составные части.

"Первое - будет рассмотрен вопрос о временном отстранении Камилы - надеемся, этого не произойдет - и второе - будет более длительное исследование процедуры, которое будет производить РУСАДА", - отметил он.

Матыцин также заявил, что что не считает Валиеву виновной в употреблении запрещенного препарата.

"Мы следим, активны в этой ситуации. Звонил ей, два раза с ней разговаривал(...) В ее голосе оптимизм, энергия, это вдвойне убеждает, что абсолютно она невиновна, рассчитываем на справедливое рассмотрение дела", - сказал Матыцин журналистам в субботу.

Он заверил, что Россия "максимально делает все, чтобы защитить интересы спортсменки, нашего спорта".

Инцидент с допинг-пробами фигуристки Камилы Валиевой

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день РУСАДА получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.

Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой 13 февраля, решения огласят на следующий день.

15 февраля начнется олимпийский турнир фигуристок в одиночном катании.