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Спортивный арбитраж огласит решение по делу фигуристки Валиевой 14 февраля

Спортивный арбитраж огласит решение по делу фигуристки Валиевой 14 февраля
Спортивный арбитраж огласит решение по делу фигуристки Валиевой 14 февраля
Фото: Dimitris Isevidis/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщит о решении по делу фигуристки Камилы Валиевой в понедельник, 14 февраля, говорится в сообщении суда.

"Ожидается, что решение будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля", - говорится в сообщении на сайте суда в субботу.

В нем отмечается, что решение будет принято в воскресенье в 20:30 по пекинскому времени (15:30 по московскому).

Также Международный союз конькобежцев направил жалобу в CAS по делу Валиевой, она зарегистрирована вместе с жалобами МОК и WADA. Три жалобы будут рассмотрены вместе.

Арбитрами выступят судьи из Италии, США, Словении.

Инцидент с допинг-пробами фигуристки Камилы Валиевой

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день РУСАДА получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.

15 февраля начнется олимпийский турнир фигуристок в одиночном катании.

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