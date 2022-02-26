Медведев проиграл Надалю в полуфинале турнира в Мексике

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в матче 1/2 финала турнира категории ATP 500 в Акапулько (Мексика).

Результат встречи – 6:3, 6:3, в пользу представителя Испании. Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту.

В настоящее время Медведев официально считается второй ракеткой мира, однако он уже обеспечил себе выход на первое место в рейтинге ATP 28 февраля, что произойдет впервые в карьере россиянина. Надаль – на пятом месте.

В финале Надаль сыграет с 12-й ракеткой мира британцем Кэмероном Норри.

Что касается истории противостояний Надаля с Медведевым, теперь она насчитывает шесть матчей. Счет по победам – 5-1 в пользу испанца. Предыдущий матч этих спортсменов датирован 30 января, когда в финале турнира Большого шлема Australian Open Надаль победил Медведева со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.