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Даниил Медведев 28 февраля станет первой ракеткой мира

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев в ближайший понедельник возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Первое место в мировом рейтинге он гарантировал себе после поражения нынешней первой ракетки мира серба Новака Джоковича от поляка Иржи Веселы в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) - 4:6, 6:7 (4:7). Эта неудача привела к тому, что серб лишился соответствующее количество рейтинговых очков, это произошло на фоне успешного выступления россиянина на турнире в Акапулько (Мексика): здесь Медведев дошел к настоящему моменту до четвертьфинала.

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В настоящий момент в активе Медведева 8525 рейтинговых очков, у Джоковича – 8465. Ближайшая версия рейтинга будет обнародована 28 февраля. До этого россиянин ни разу не становился первой ракеткой мира, лучшее его достижение – второе место в рейтинге ATP.

На счету 26-летнего Медведева 13 титулов в одиночном разряде, включая турнир Большого шлема UD Open в 2021 году.

34-летний Джокович выиграл 86 турниров, из них 20 – Большого шлема. Первой ракеткой мира он впервые стал 4 июля 2011 года, нынешний цикл лидерства идет с 3 февраля 2020 года.

теннис Даниил Медведев

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