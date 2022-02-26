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Чемпион мира Петровский успешно дебютировал в профессиональном боксе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Марк Петровский одержал победу над кенийцев Коллинсом Ойялом в поединке, прошедшем в рамках турнира в Москве.

Россиянин одолел соперника техническим нокаутом. Бой был остановлен по рекомендации врача.

Для Петровского, в 2021 году выигравшего чемпионат мира в категории свыше 92 кг, это был дебютный поединок в карьере профессионального боксера.

"Ощущаю себя хорошо, но хотелось боксировать до конца, чтобы почувствовать все шесть раундов. Но у доктора есть своё понимание. Прошу прощения у тех, кто сегодня здесь присутствует, что так быстро всё закончилось. Это не наше решение, а доктора. Возможно мы не знаем подводные камни, поэтому не судите строго", - приводит слова Петровского пресс-служба Федерации бокса России.

С успешным дебютом в качестве боксера-профессионала Петровского поздравил завершивший карьеру Александр Поветкин.

"Первый блин всегда комом, но ты выдержал и сделал свое дело. Поздравляю тебя", - сказал Поветкин.

Что касается Ойяла, он потерпел второе поражение при шести победах и одной ничьей.

бокс Марк Петровский

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