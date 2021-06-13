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Поветкин завершил карьеру

Поветкин завершил карьеру
Александр Поветкин и Майкл Хантер. Архивное фото
Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российский боксер Александр Поветкин решил завершить выступления в профессиональном спорте.

"Я завершил карьеру, благодарю всех за поддержку. Такое решение, конечно, далось непросто", - сообщил Поветкин журналистам.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев считает Поветкина одним из значимых спортсменов в популяризации отечественного бокса.

"Один из самых величайших российских боксеров, который подарил нашим болельщикам яркие бои. Александр является человеком, который популяризировал бокс и продолжит это делать. Он входит в Совет Чемпионов и посещает наши мероприятия. И он продолжит это делать", - сказал Щекутьев, слова которого "Интерфаксу" предоставила пресс-служба федерации.

В ночь на 25 марта по московскому времени Поветкин потерпел поражение от британца Диллиана Уайта в матче-реванше и лишился титула временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Этот бой оказался последним в карьере россиянина.

Для 41-летнего Поветкина поражение в Гибралтаре, где прошел тот бой, стало третьим в карьере при 36 победах (25 из них - нокаутом) и одной ничьей.

бокс Александр Поветкин

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