Гол и передача россиянина Миранчука помогли "Аталанте" разгромить "Сампдорию"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Аталанта" со счетом 4:0 победил "Сампдорию" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии.

Одним из соавторов крупной победы стал полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Он начал игру в запасных, вышел на поле на 60-й минуте при счете 2:0 и через минуту сделал передачу на Тен Копмейнерса, ставшего голевой. На 86-й минуте россиянин уже забил сам.

Также в составе "Аталанты" отличились Марио Пашалич (6-я минута) и тот же Топмейнерс (29).

Благодаря этой победе "Аталанта" набрала 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в 2020 году. В нынешнем сезоне он провел в чемпионате Италии 17 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.