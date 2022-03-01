Поиск

Гол и передача россиянина Миранчука помогли "Аталанте" разгромить "Сампдорию"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Аталанта" со счетом 4:0 победил "Сампдорию" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии.

СпортФутболист "Аталанты" поддержал объятия россиянина Миранчука и украинца МалиновскогоЧитать подробнее

Одним из соавторов крупной победы стал полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Он начал игру в запасных, вышел на поле на 60-й минуте при счете 2:0 и через минуту сделал передачу на Тен Копмейнерса, ставшего голевой. На 86-й минуте россиянин уже забил сам.

Также в составе "Аталанты" отличились Марио Пашалич (6-я минута) и тот же Топмейнерс (29).

Благодаря этой победе "Аталанта" набрала 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в 2020 году. В нынешнем сезоне он провел в чемпионате Италии 17 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

футбол Алексей Миранчук

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии по хоккею от всех турниров

Военная операция на Украине

УЕФА исключил "Спартак" из Лиги Европы

Военная операция на Украине

ФИФА отстранила сборную России от участия в отборе на ЧМ

ФИФА отстранила сборную России от участия в отборе на ЧМ
Военная операция на Украине

МОК потребовал вернуть ему ордена, врученные Путину, Чернышенко и Козаку

Военная операция на Украине

МОК рекомендовал запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях

Военная операция на Украине

Футбольный клуб "Шальке" досрочно расторг контракт с "Газпромом"

Даниил Медведев стал первой ракеткой мира

Военная операция на Украине

ФИФА запретила России использовать флаг и гимн РФ

ФИФА запретила России использовать флаг и гимн РФ
Военная операция на Украине

Сборная Чехии отказалась играть в возможном матче с Россией в стыках на ЧМ

Абрамович передал управление ФК "Челси" попечителям благотворительного фонда клуба

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код