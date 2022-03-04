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Российские и белорусские тяжелоатлеты отстранены от международных соревнований

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщает пресс-служба IWF.

"Исполнительный совет IWF собрался для обсуждения складывающейся ситуации и принял решение приостановить участие всех спортсменов, официальных лиц команд и технических представителей из России и Белоруссии в любых международных или континентальных соревнованиях по тяжелой атлетике до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении организации, распространенном в ночь на пятницу.

Отмечается, что Россия и Белоруссия также временно лишены права проводить международные соревнования по тяжелой атлетике.

"Исполнительный совет IWF продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Вышеупомянутые исключительные меры могут быть адаптированы и, надеемся, в конечном итоге отменены, когда и если это будет оправдано ситуацией", - уточняется в сообщении.

В заявлении говорится, что решение было принято в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета о недопуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Россия Белоруссия Украина IWF Тяжелая атлетика

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