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Нурмагомедов включен в Зал славы UFC

Нурмагомедов включен в Зал славы UFC
Хабиб Нурмагомедов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы промоушена. Об этом говорится в инстаграме UFC.

"Орел приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба Нурмагомедова!" - говорится в сообщении.

UFC уточняет, что Нурмагомедов стал первым бойцом, которого внесли в Зал славы в 2022 году.

33-летний Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020 года в качестве непобежденного бойца: в смешанных единоборствах он одержал 29 побед в 29 поединках.

UFC Хабиб Нурмагомедов

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