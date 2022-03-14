"Ростов" победил "Рубин" в первом матче после возвращения Карпина

Игроки "Ростова" радуются голу Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" нанесли поражение казанскому "Рубину" в гостевом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в Казани в понедельник, завершилась со счетом 2:1 в пользу ростовчан.

На 12-й минуте отличился нападающий ростовчан Дмитрий Полоз. На 75-й защитник "Рубина" Силвие Бегич удвоил преимущество гостей, забив мяч в собственные ворота. Единственный гол "Ростову" на 77-й минуте забил хавбек казанцев Хвича Кварацкелия.

На 19-й минуте с поля был удален белорусский форвард "Рубина" Виталий Лисакович, который получил красную карточку за грубый фол против Хорена Байрамяна.

Эта была первая игра для вернувшегося в "Ростов" главного тренера сборной России Валерия Карпина. 10 марта стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) продлил с Карпиным контракт. При этом Карпин может совмещать работу в национальной команде и в "Ростове", который он тренировал до сборной.

"Ростов" набрал 21 очко и в турнирной таблице покинул зону стыковых матчей, поднявшись с 14-го на 12-е место. "Рубин" занимает 10-е место с 25 баллами.