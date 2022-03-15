Российская теннисистка Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США).

В третьем круге соперница Кудерметовой - чешка Мари Боузкова из-за травмы отказалась от борьбы при счете 6:4, 0:2 в пользу представительницы России.

В рейтинге WTA Кудерметова занимает 24-е место, Боузкова - 97-е.

За выход в 1/4 финала Кудерметова сыграет с другой представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (33 номер рейтинга WTA), которая выбила из борьбы пятую ракетку мира из Эстонии Анетт Контавейт.

Ранее из соревнований выбыли россиянки Анна Калинская (90), Екатерина Александрова (52), Дарья Касаткина (28), Вера Звонарева (114) и Анастасия Потапова (121).

Борьбу продолжает Людмила Самсонова (32). Во вторник за выход в четвертьфинал она сыграет с хорваткой Петрой Мартич (79).

Призовой фонд BNP Paribas Open категории WTA-1000 превышает 8,5 млн долларов.