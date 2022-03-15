Поиск

Российская теннисистка Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США).

В третьем круге соперница Кудерметовой - чешка Мари Боузкова из-за травмы отказалась от борьбы при счете 6:4, 0:2 в пользу представительницы России.

В рейтинге WTA Кудерметова занимает 24-е место, Боузкова - 97-е.

За выход в 1/4 финала Кудерметова сыграет с другой представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (33 номер рейтинга WTA), которая выбила из борьбы пятую ракетку мира из Эстонии Анетт Контавейт.

Ранее из соревнований выбыли россиянки Анна Калинская (90), Екатерина Александрова (52), Дарья Касаткина (28), Вера Звонарева (114) и Анастасия Потапова (121).

Борьбу продолжает Людмила Самсонова (32). Во вторник за выход в четвертьфинал она сыграет с хорваткой Петрой Мартич (79).

Призовой фонд BNP Paribas Open категории WTA-1000 превышает 8,5 млн долларов.

теннис Вероника Кудерметова

Новости

Даниил Медведев через неделю лишится статуса первой ракеткой мира

В РФ восхитились решением члена норвежского НОК уволиться из-за отстранения россиян

"Динамо" обыграло "Северсталь" и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина

"Ростов" победил "Рубин" в первом матче после возвращения Карпина

"Ростов" победил "Рубин" в первом матче после возвращения Карпина

Сборные России отстранили от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг

Сборные России отстранили от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг

Рублев обыграл Кепфера на турнире в Индиан-Уэллсе

"Зенит" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Панарин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Панарин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Роналду установил рекорд мира по числу голов в карьере

ЦСКА вырвал победу над "Локомотивом" в чемпионате России по футболу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код