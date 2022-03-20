ЦСКА с разгромным счетом победил "Рубин" в матче РПЛ

Хвича Кварацхелия ("Рубин") и Хесус Медина (ЦСКА) (слева направо) Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА нанесли разгромное поражение соперникам из казанского "Рубина" в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Игра в Москве завершилась с результатом 6:1. Хет-трик в составе хозяев оформил Юсуф Языджи (5-я, 67-я и 85-я (с пенальти) минуты), кроме того забили Жан-Филипп Гбамен (11), Хесус Медина (24) и Хорхе Карраскаль (26). За "Рубин" забил Константин Кучаев (38), арендованный у ЦСКА.

Языджи стал первым иностранцем в РПЛ, который забил в первых четырех матчах подряд после перехода в команду, в них он отличился шесть раз.

"Рубин" заканчивал матч вдевятером - на 44-й минуте за вторую желтую карточку был удален Александр Ломовицкий, на 84-й минуте арбитр по той же причине отправил в раздевалку Силвие Бегича.

В параллельном матче "Уфа" на своем поле сыграла вничью с "Красндаром" - 1:1. В составе "Краснодара" гол забил Алексея Ионова (45+1). "Уфа" смогла сравнять благодаря точному удару Гамида Агаларова с пенальти (84).

ЦСКА, побеждающий шесть матчей подряд, занимает третье место в таблице РПЛ (42 очка). "Краснодар" - пятый, у команды 36 очков. "Рубин" идет на десятой позиции, имея в активе 25 очков. "Уфа" занимает 15-ю строчку, набрав 18 очков.