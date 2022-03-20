"Авангард" обыграл "Металлург" во втором матче в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" в гостях победил магнитогорский "Металлург" во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи в Восточной конференции - 5:7 (1:4, 4:2, 0:1).

Первый поединок 18 марта также завершился в пользу омичей со счетом - 8:1 (4:0, 3:1, 1:0).

"Авангард", таким образом, повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующая встреча команд состоится 22 марта на льду "Авангарда" в подмосковной Балашихе.

Хоккеисты магнитогорского клуба завоевывали Кубок Гагарина дважды (сезоны-2013/14 и 2015/16), "Авангарду" это удавалось один раз (2020/21).

В текущем сезоне, по итогам регулярного чемпионата, который был досрочно завершен из-за коронавируса, "Металлург" занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко в 48 играх. "Авангард" же завершил выступление в "регулярке" на пятой строчке рейтинга (58 очков в 47 играх).