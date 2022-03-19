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ЦСКА обыграл московское "Динамо" и закрепил позицию в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

ЦСКА обыграл московское "Динамо" и закрепил позицию в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В очередном матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА на домашнем льду нанес поражение столичному "Динамо".

Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" и завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). У армейцев точные броски нанесли Виталий Абрамов (10-я минута), Михаил Григоренко (17), Владислав Каменев (33) и Александр Попов (43). В составе "Динамо" шайбы оформили Станислав Галиев (16) и Артем Федоров (32).

Теперь счет в серии до четырех побед - 2-0 в пользу ЦСКА (в предыдущем матче армейцы тоже оказались сильнее). Следующая встреча клубов в рамках второго раунда плей-офф запланирована на 21 марта.

Обе команды выступают в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с момента ее основания (сезон-2008/09) и представляют Западную конференцию. Армейцы завоевывали Кубок Гагарина один раз (сезон-2018/19), динамовцы - дважды (2011/12 и 2012/13).

ЦСКА Динамо
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