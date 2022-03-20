Поиск

"Крылья Советов" обыграли "Сочи" в 22-м туре РПЛ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Крылья Советов" (Самара) победил "Сочи" в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Игра на сочинском стадионе "Фишт" завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. За "Крылья Советов" забили Максим Глушенков (45-я минута), Юрий Горшков (78, пенальти) и Антон Зиньковский (90). "Сочи" ответил голами Георгия Мелкадзе (80) и Артема Макарчука (83).

Игрок "Сочи" Сергей Терехов был удален за вторую желтую карточку на 63-й минуте.

"Сочи" занимает четвертое место в чемпионате, имея в активе 38 очков. "Крылья Советов" набрали 32 очка и поднялись на седьмую позицию.

В 23-м туре "Крылья Советов" сыграют с "Уфой", матч пройдет 2 апреля. "Сочи" днем позже встретятся с "Зенитом".

футбол РПЛ Крылья Советов Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шарль Леклер из Ferrari выиграл первый этап нового сезона "Формулы-1"

Шарль Леклер из Ferrari выиграл первый этап нового сезона "Формулы-1"

"Спартак" проиграл СКА во втором матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

ЦСКА с разгромным счетом победил "Рубин" в матче РПЛ

ЦСКА с разгромным счетом победил "Рубин" в матче РПЛ

Российский боксер Аванесян победил финна Метца в Лондоне

Российский боксер Аванесян победил финна Метца в Лондоне

ЦСКА обыграл московское "Динамо" и закрепил позицию в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

ЦСКА обыграл московское "Динамо" и закрепил позицию в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

"Локомотив" победил "Ахмат" в 22-м туре РПЛ

"Локомотив" победил "Ахмат" в 22-м туре РПЛ

Рублев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

"Спартак" разгромил СКА в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

"Челси" сыграет с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

"Челси" сыграет с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

CAS отклонил апелляцию РФС на санкции в отношении сборной России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код