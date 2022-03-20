"Крылья Советов" обыграли "Сочи" в 22-м туре РПЛ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Крылья Советов" (Самара) победил "Сочи" в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Игра на сочинском стадионе "Фишт" завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. За "Крылья Советов" забили Максим Глушенков (45-я минута), Юрий Горшков (78, пенальти) и Антон Зиньковский (90). "Сочи" ответил голами Георгия Мелкадзе (80) и Артема Макарчука (83).

Игрок "Сочи" Сергей Терехов был удален за вторую желтую карточку на 63-й минуте.

"Сочи" занимает четвертое место в чемпионате, имея в активе 38 очков. "Крылья Советов" набрали 32 очка и поднялись на седьмую позицию.

В 23-м туре "Крылья Советов" сыграют с "Уфой", матч пройдет 2 апреля. "Сочи" днем позже встретятся с "Зенитом".