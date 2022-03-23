В РФС заявили о планах претендовать на проведение Евро-2028 или 2032

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Россия будет планировать выдвигаться в претенденты на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 или 2032 году, заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков на пресс-конференции в среду.

"Исполком РФС принял решение подать соответствующую декларацию. У нас есть время подачи заявки до 12 апреля 2023 года. Подавая эту декларацию, мы исходим из того, что РФ уже хорошо готова к проведению международных и масштабных соревнований на самом высоком уровне", - сказал Дюков.

"Ситуация в динамике, мы наблюдаем негативное развитие событий. Но через какое-то время ситуация изменится. У нас все есть для Евро, почему бы не воспользоваться такой возможностью? К тому же, это отличная возможность для диалога с ФИФА, УЕФА", - подчеркнул глава союза.

Глава РФС отметил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позднее уведомит претендентов о формате будущих турниров.

"Мы должны понять, как видит УЕФА эти турниры в 2028 и 2032 годах. Конечно, мы планируем использовать арены, построенные к чемпионату мира 2018 года", - отметил Дюков.