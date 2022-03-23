РФС предложил новый формат лимита на легионеров

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз направил в министерство спорта новый формат лимита на легионеров в клубах РПЛ, сообщает пресс-служба РФС.

"Установить, начиная с сезона-2022/2023, для участников чемпионата России по футболу среди клубов РПЛ обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист не более 13 легионеров, из которых одновременно на поле может находится на более 8 легионеров (в составе одного клуба)" - говорится в сообщении.

При этом, клубы должны включить в заявку не менее 12 доморощенных футболистов.

На данный момент клубы могут включать в заявки на сезон в РПЛ не более восьми иностранных футболистов. При этом все они могут одновременно находиться на поле. До этого в российском футболе действовала схема "6+5": на поле в составе команды могли находиться не более шести легионеров, а ограничения на их число в заявке на сезон не было.